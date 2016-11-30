Мануэль Фернандеш: Это моя третья зима в России, ничего экстремального

В среду на базе «Локомотива» в Баковке состоялась открытая тренировка команды. Перед ее началом на вопросы журналистов ответил полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш.



– Не замерзнете на поле?

– Погода для всех одна. Надо сконцентрироваться на своем футболе, несмотря на холод. Не думаю, что игра с «Томью» будет легкой, но мы хотим выиграть. И доказать, что исправили ошибки, допущенные в предыдущих встречах. Это моя третья зима в России, я привык к вашей погоде и не считаю ее экстремальной. К тому же предстоит играть в Москве. Тут холодно, но зато у наших болельщиков есть возможность прийти на игру. Если «Томь» согласилась сыграть здесь, значит, такой вариант всех устраивает.



– Почему у «Локомотива» так много ничьих?

– Если вы имеете ввиду последние матчи, то все они складывались одинаково: мы не могли удержать преимущество. Нужно всей командой делать что-то, чтобы менять игру в свою пользу и все-таки удерживать победу.



– С Томском вы довольно часто играли вничью. И в первом круге тоже. Как избежать ошибок на этот раз?

– Не могу ответить: не принимал участие в матче первого круга Но ошибки в любом случае необходимо учитывать.



– Сейчас вы игрок основного состава. Велика ли ответственность?

– Я ее чувствую. И сделаю все, чтобы помочь команде.



– Два ближайших матча могут стать определяющими для Юрия Семина.

– Вообще для всего «Локомотива». Если они сложатся неудачно, мы уйдем на перерыв в той турнирной позиции, в которой нас вряд ли кто-то мог представить перед началом сезона. Этого нельзя допустить, – сказал игрок.

Матч Томь - Локомотив Судья: Роман Галимов (Россия) Место и дата 01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция



