Кирсан Илюмжинов: Слуцкий – наш воспитанник

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что горд тем обстоятельством, что дал когда-то Леониду Слуцкому путь в большой футбол.

– Это было время, когда я оказывал поддержку футбольному клубу «Уралан» из Элисты. Слуцкий тогда начинал третьим тренером в команде. Ту команду я создал с нуля, мы вышли в высшую лигу, где громили даже «Спартак». Нет ни одной команды, у которой бы мы не выиграли. Но бороться с транснациональны ми монополиями, которые пришли в большой футбол, стало уже сложно, – сказал Илюмжинов «Советскому спорту».

Напомним, «Уралан», выступавший в 1990-е годы в высшем дивизионе чемпионата России, прекратил свое существование несколько лет назад.

По информации «Советского спорта», после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 7 декабря Слуцкий попрощается с московской командой.