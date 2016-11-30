Кирсан Илюмжинов: Слуцкий – наш воспитанник
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что горд тем обстоятельством, что дал когда-то Леониду Слуцкому путь в большой футбол.
– Это было время, когда я оказывал поддержку футбольному клубу «Уралан» из Элисты. Слуцкий тогда начинал третьим тренером в команде. Ту команду я создал с нуля, мы вышли в высшую лигу, где громили даже «Спартак». Нет ни одной команды, у которой бы мы не выиграли. Но бороться с транснациональны
Напомним, «Уралан», выступавший в 1990-е годы в высшем дивизионе чемпионата России, прекратил свое существование несколько лет назад.
По информации «Советского спорта», после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 7 декабря Слуцкий попрощается с московской командой.