Александр Бубнов: В матче с «Уралом» «Ростову», возможно, придется предоставить отдых лидерам

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 16-го тура РФПЛ «Урал» - «Ростов».

«Прогноз: 0:0.Тут может сложиться по-разному: «Ростову» следом предстоит сыграть подряд с «Зенитом» и ПСВ, а, значит, возможно, придется предоставить отдых лидерам. «Уралу» же очень нужны очки - команда находится в опасной зоне. Есть сомнения - потому ничья», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча в Екатеринбурге начнется сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч Урал - Ростов Судья: Алексей Еськов (Россия) Место и дата 30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция





