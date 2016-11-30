Сергей Ковалев: Есть большая вероятность, что Уорд будет избегать реванша

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил мнение, что представитель США Андре Уорд, который победил россиянина в титульном поединке, будет избегать реванша.



«Пока ничего не могу сказать на счет реванша. Дай бог, чтобы он вообще состоялся. Потому что есть очень большая вероятность, что этот бумажный чемпион будет бегать от повторного боя. Поживем – увидим, как будут развиваться события.



Я не исключал, что если пройдут все 12 раундов, то судьи отдадут бой Уорду. Когда прозвучал гонг об окончании финального раунда, то в глубине души у меня было ощущение, что я попаду под произвол судей. Так и получилось. Считаю, что лучше бы Уорд принял свое поражение и мы все равно сделали бы этот матч-реванш, который прописан в контракте. В таком случае ему бы удалось сохранить лицо перед болельщиками, он оставался бы уважаемым боксером. А сейчас он, как мышка, радуется судейской подачке. А люди-то все видели, и все понимают, что произошло», – цитирует российского спортсмена «Чемпионат».



Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун.



Ранее сообщалось, что ответный поединок между Ковалевым и Уордом может состояться в апреле 2017 года.