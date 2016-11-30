Моуринью рассчитывает за счет Ибрагимовича приобрести защитника «Бенфики»

Как сообщалось ранее, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.



По информации издания AS, португальский специалист провел беседу со своими подопечными, и попросил их серьезнее отнестись ко второй части нынешнего сезона. Отмечается, что в ходе разговора с Златаном Ибрагимовичем, Моуринью попросил форварда уговорить защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа перейти в английский клуб.



Ранее сообщалось, что в борьбе за игрока сборной Швеции также принимает участие «Ювентус», интерес которого связан с большим количеством травм.



В нынешнем сезоне 22-летний Линделёф провел на клубном уровне 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.