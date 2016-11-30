Чемпион России по стрельбе перед самоубийством оставил записку

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве начало доследственную проверку по факту гибели чемпиона России по стендовой стрельбе среди юниоров Владислава Лошакова, сообщает «Российская газета».

Ранее СМИ информировали, что 6 ноября 20-летний спортсмен отправился на тренировку в стрелковый комплекс «Люблино», но домой уже не вернулся. Комплекс Лошаков покинул, взяв с собой спортивное ружье. Через неделю тело молодого человека с огнестрельным ранением в области головы обнаружили близ парка Кузьминки.

По сообщению «РГ», прибывшие на место следователи нашли в вещах погибшего предсмертную записку. В ней он просил никого не винить в своей смерти, рассказывал, что устал от бытовых проблем и конфликтов в семье. Кто конкретно довел его до такого состояния, Лошаков не указал.

В апреле Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото первенства России среди юниоров в «ските».