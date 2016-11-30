«Барселона» продаст Алейша Видаля ради трансфера Срны

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна может покинуть команду в январе 2017 года.

Как сообщает AS, на экс-игрока сборной Хорватии претендует «Барселона». Отмечается, что в каталонском клубе планируют приобрести защитника, трансфер которого не потребует значительных вложений.

Также сообщается, что для осуществления этой сделки сине-гранатовые готовы продать Алейша Видаля, который не попадает в основу команды и готов покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Челси» Браниславу Ивановичу.

В нынешнем сезоне 34-летний Срна провел на клубном уровне 16 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока донецкой команды в 4 млн евро, а его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2017 года.