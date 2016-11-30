Матч «Ростов» – «Зенит» может быть перенесен на весну

«Ростов» попросил «Зенит» перенести матч команд в рамках 17-го тура чемпионата России на весну, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Встреча должна пройти 3 декабря в Ростове-на-Дону.

«Ростов» направил запрос в «Зенит» с просьбой о переносе матча на весеннюю часть чемпионата. Скорее всего, он будет принят», - сказал источник.

Напомним, эта игра - последняя для обоих клубов в РФПЛ в этом году. После нее им предстоят заключительные, выездные встречи группового этапа еврокубков: ростовчане в Лиге чемпионов 6 декабря сыграют с ПСВ, а питерцы 8 декабря встретятся с «Алкмаром».





