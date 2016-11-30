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Защитник «Кубани» Аподи: «Шапекоэнсе» был мне настоящим домом, обязательно поеду на церемонию прощания

Источник:  Life.ruКомментарии

Экс-защитник «Шапекоэнсе» Аподи, который выступает за краснодарскую «Кубань», заявил, что планирует посетить прощальную церемонию с представителями команды, а также вспомнил время, проведенное в бразильской клубе.

Накануне стало известно, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Однако, его родственники опровергли эту информацию.

Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа. 

– «Шапекоэнсе» был мне настоящим домом. Там работали и играли замечательные и скромные люди. Многие ребята стали мне настоящими друзьями, братьями. За один сезон мы стали очень близки. Ужасная трагедия. Мне очень больно за семьи погибших, нам всем остаётся только молиться и... молиться.

– Связывались с теми ребятами из команды, кого не взяли в трагическую поездку? Таких оказалось девять.
– Мы разговаривали. Очень тяжело. Все в глубочайшем шоке. Огромная боль для всех.

– «Шапекоэнсе» называли бразильским «Лестером», проводя параллели с британским клубом, который, не располагая большими финансами и суперсоставом, выиграл предыдущий чемпионат Англии. То есть это не только человеческая, но и спортивная трагедия — страна потеряла очень перспективную команду?
– Для команды из небольшого городка «Шапекоэнсе» действительно представлял из себя грозную силу. Данило, Клебер, Сантана Жил, Тиего, Ананиас… Да всю команду можно перечислить! У этих ребят было большое будущее, а теперь… Но я верю, что клуб возродится и продолжит выступать. Команда должна существовать.

– Уже известно о траурных мероприятиях?
– Я знаю только одно: обязательно буду на прощальной церемонии, – сказал 29-летний футболист в интервью Life.ru.

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