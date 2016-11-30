НОАК планирует разработать план по борьбе с допингом к февралю 2017 года

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Олимпийского комитета России Виталий Смирнов сообщил, что НОАК намерена разработать основу плана по борьбе с допингом к февралю будущего года.

«Мы в постоянном контакте со Следственным комитетом. Заслушали (Владимира) Лисина, который участвовал в заседании в Глазго. Там мы получили предложения по урегулированию взаимоотношений нашего агентства и WADA. Мы находимся на правильном пути. Мы собираемся приступить к разработке национального плана по борьбе с допингом. Подготовим основные моменты плана к февралю будущего года», - цитирует Смирнова «Р-Спорт».

Напомним, 18 июля глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен обнародовал результаты расследования, касавшегося нарушения антидопинговых правил на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. По итогам доклада WADA рекомендовало МОК отстранить всю сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро, но в итоге россияне выступили на Олимпиаде. Ожидается, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.