Кубок мира. Индивидуальная гонка. Подчуфарова – 34-й, Слепцова – 67-й, Шумилова – 97-й
Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится женская индивидуальная гонка, которая стартует в 20.00 мск.
В составе сборной России выступят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова.
Акимова начнет гонку 25-й, Подчуфарова– 34-й, Слепцова – 67-й, Глазырина – 73-й, Шумилова – 97-й.
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