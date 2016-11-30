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ЦСКА на Дальнем Востоке будет жить по московскому времени

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московские армейцы улетели в турне по Дальнему востоку, где не собираются изменять привычному временному графику.

Завтра в 12:30 команда Дмитрия Квартальнова встретится в Хабаровске с «Амуром», в субботу в 10:00 – во Владивостоке с «Адмиралом», а 5 декабря в понедельник в 15:00 – в Шанхае с «Куньлунем».

Тренировку во Владивостоке армейцы назначили на 23:00 по местному времени или 16:00 по московскому.

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