ЦСКА на Дальнем Востоке будет жить по московскому времени

Московские армейцы улетели в турне по Дальнему востоку, где не собираются изменять привычному временному графику.



Завтра в 12:30 команда Дмитрия Квартальнова встретится в Хабаровске с «Амуром», в субботу в 10:00 – во Владивостоке с «Адмиралом», а 5 декабря в понедельник в 15:00 – в Шанхае с «Куньлунем».



Тренировку во Владивостоке армейцы назначили на 23:00 по местному времени или 16:00 по московскому.