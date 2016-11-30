Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессии

Защитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.



Повреждение Миронов получил на Кубке «Карьяла», где носил капитанскую нашивку и был признан лучшим защитником турнира. Предполагалось, что он сумеет восстановиться к матчу с «Барысом». Однако сроки сдвигаются.



Игра состоится сегодня в «ВТБ Ледовом дворце». В перерыве все желающие смогут сфотографироваться с Мироновым, уже примерявшим капитанскую литеру в «Динамо», и получить его автограф.