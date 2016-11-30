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«Матч ТВ» покажет документальный фильм о «Зените», авторами которого стали Шац и Погорелов

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Матч ТВ» анонсировал выход документального фильма о «Зените», который будет показан 4 декабря в 22.00 (мск).

– Мы видим рост зрительского интереса к авторскому документальному кино на спортивную тематику. Истории, воспоминания и живые эмоции людей, рассказывающие о событиях, создают вид околоспортивного контента, который привлекает широкую аудиторию, – отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

По словам Канделаки, фильм о «Зените» оценят не только болельщики, но и все, кому небезразличен российский футбол и его будущее.

Как отмечается в пресс-релизе, авторами фильма стали Федор Погорелов, Михаил Шац и Николай Никитин. 

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