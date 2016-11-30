Спонсор «Интера»: Переход Месси – мечта, которая когда-нибудь сбудется

Марко Тронкетти Провера, глава компании «Pirelli», которая является спонсором миланского «Интера, выразил надежду, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в итальянский клуб.

«Всегда мечтал о том, чтобы Месси перешел в «Интер». Я, как настоящий оптимист, знаю, что когда-нибудь вашим мечтам суждено сбыться», – цитирует Проверу Goal.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий отказался продлевать контракт с «Барселоной», который рассчитан до 2018 года.



