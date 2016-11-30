Матчи Кубка Украины отменяют из-за промерзлых газонов (фото)
Из-за промерзшего газона и высокого риска нанесения травм встреча 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» сегодня не состоится.
«Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев», – говорится на официальном сайте донецкой команды.
Судейская бригада отменила матч Кубка Украины #ПолтаваШахтер из-за промерзлого поля на стадионе «Локомотив»: https://t.co/QEh5XBYByJ pic.twitter.com/eQ69cGxygU— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 ноября 2016 г.
Что касается другой четвертьфинальной встречи между «Нефтяником-Укрнефть» и киевским «Динамо», он тоже под угрозой срыва. На стадионе в Ахтырке нет подогрева газона. Сейчас принимается решение, состоится ли игра.
Гра Нафтовик - Динамо, так само під питанням. Підігріву на стадіоні немає pic.twitter.com/wtamcj9yY8— Роман Бебех (@roman_bebekh) 30 ноября 2016 г.