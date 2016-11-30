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Матчи Кубка Украины отменяют из-за промерзлых газонов (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Из-за промерзшего газона и высокого риска нанесения травм встреча 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» сегодня не состоится.

«Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев», – говорится на официальном сайте донецкой команды. 

Что касается другой четвертьфинальной встречи между «Нефтяником-Укрнефть» и киевским «Динамо», он тоже под угрозой срыва. На стадионе в Ахтырке нет подогрева газона. Сейчас принимается решение, состоится ли игра.

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