Матчи Кубка Украины отменяют из-за промерзлых газонов (фото)

Из-за промерзшего газона и высокого риска нанесения травм встреча 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» сегодня не состоится.

«Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев», – говорится на официальном сайте донецкой команды.

Что касается другой четвертьфинальной встречи между «Нефтяником-Укрнефть» и киевским «Динамо», он тоже под угрозой срыва. На стадионе в Ахтырке нет подогрева газона. Сейчас принимается решение, состоится ли игра.