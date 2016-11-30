На тай-брейк матча Карлсен – Карякин вход бесплатный

На тай-брейк матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным отдельных билетов продавать не будут.



– Интерес к матчу огромный, зал для зрителей, вмещающий 300 человек, всегда полон, – рассказал «Советскому спорту» менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис. – На последнюю классическую партию, которая проходила 28 ноября, билеты стоили 200 долларов. Тай-брейк – особое зрелище, это всегда интересно. Возможно, у организаторов и был соблазн резко поднять цены на билеты на тай-брейк, но они пошли другим путем: все зрители, которые пришли на 12-ю партию, могут по этим же билетам придти и на тай-брейк.

Тай-брейк начнется сегодня в 22.00 (мск) в Нью-Йорском «Фултон-маркете». Белыми начнет Сергей Карякин.



Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.



Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.



Если же – вновь ничья, тогда настанет время «армагеддона». Это будет решающая партия. В ней у белых контроль - 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3-х секунд каждому игроку, начиная с 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.