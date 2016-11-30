«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
В рамках 16-го тура молодежного первенства чемпионата России футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Крыльям Советов» в Самаре.
В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ломовицкий и Александр Руденко.
Таким образом, столичный клуб вышел на третье место в таблице. Отметим, что в случае победы «Зенита» над «Ростовом», красно-белые опустятся на одну позицию ниже. Что касается «Крыльев», то самарский клуб занимает 11-е место.
Молодежное первенство
16-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Ломовицкий 11 (0:1). Руденко 58 (0:2).
Состав
Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Ермолаев, Лозовик, Столяров, Киселёв, Афиногентов, Киреев, Захарян, Голенков
Спартак (мол): Аверкиев, Щербаков, Рассказов, Красильниченко (Сокол, 53), Мамин (Разделкин, 89), Миронов, Ломовицкий (Киселёв, 81), Бабаев (Горовых, 90), Цыганков, Никулин, Руденко (Маликов, 87)
Предупреждения:
Столяров, 65 - Киселёв, 20; Мамин, 20
Место и дата
30 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция