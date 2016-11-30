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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 16-го тура молодежного первенства чемпионата России футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Крыльям Советов» в Самаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ломовицкий и Александр Руденко.

Таким образом, столичный клуб вышел на третье место в таблице. Отметим, что в случае победы «Зенита» над «Ростовом», красно-белые опустятся на одну позицию ниже. Что касается «Крыльев», то самарский клуб занимает 11-е место. 

Молодежное первенство
16-й тур

Матч

Крылья Советов (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Ломовицкий 11 (0:1). Руденко 58 (0:2).

Состав

Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Ермолаев, Лозовик, Столяров, Киселёв, Афиногентов, Киреев, Захарян, Голенков

Спартак (мол): Аверкиев, Щербаков, Рассказов, Красильниченко (Сокол, 53), Мамин (Разделкин, 89), Миронов, Ломовицкий (Киселёв, 81), Бабаев (Горовых, 90), Цыганков, Никулин, Руденко (Маликов, 87)

Предупреждения:

Столяров, 65 - Киселёв, 20; Мамин, 20

Место и дата

30 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция



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