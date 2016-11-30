«Зенит» согласился перенести матч с «Ростовом» на весну
«Зенит» согласился перенести матч 17-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщили в пресс-службе петербуржцев порталу 161.ru.
Запрос о переносе игры отправлен в РФПЛ, ответа пока не последовало, сообщили в петербургском клубе.
Напомним, заключительный матч осенней части Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом» должен пройти 3 декабря на стадионе «Олимп-2». Ростовский клуб 6 декабря проведет последний матч Лиги чемпионов против ПСВ, а сине-бело-голубые 8 декабря встретятся с АЗ в рамках Лиги Европы.
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