«Урал» не обыгрывал «Ростов» 20 лет
Сегодня в матче 16-го тура РФПЛ «Урал» в Екатеринбурге примет «Ростов». Начало встречи – в 17.00 мск.
Последний раз команда из Екатеринбурга, носившая тогда название «Уралмаш», побеждала «Ростсельмаш» 2 сентября 1996 года.
За всю историю отечественного футбола команды встречались между собой 15 раз. Всего-лишь две победы у «Урала», четыре ничьи и девять побед ростовской команды. Разница мячей – 22:12 в пользу «Ростова».
«Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию сегодняшнего матча.
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