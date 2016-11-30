Никита Симонян: Возможно, Слуцкого подкосила работа в сборной. Он же неравнодушный человек

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что если Леонид Слуцкий покинет ЦСКА, то сделает это с чистой совестью.

- Если Леонид Викторович действительно решил покинуть ЦСКА, он может это делать с чистой совестью. Потому что выполнил все задачи – не раз выигрывал чемпионство, Кубок и Суперкубок, ЦСКА с ним играл в Лиге чемпионов, - сказал Никита Симонян корреспонденту «Советского спорта».

- Конечно, разница между ЦСКА и клубом, где он будет работать потом, ощутима. Это совсем другая специфика. А, возможно, Слуцкий захочет какое-то время отдохнуть после ЦСКА, потому что тренерская работа и на нервную систему влияет, и на физическое состояние, - добавил первый вице-президент РФС.

- Вы не считаете, что работа в сборной подкосила Слуцкого?

- Вполне возможно. Он же неравнодушный человек. Клуб есть клуб, а тут на нем был груз ответственности за всю страну.

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