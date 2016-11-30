«Вест Хэм» нацелился на вратаря «Челси» Беговича

Второй голкипер «Челси» Асмир Бегович может продолжить карьеру в другом лондонском клубе - «Вест Хэм», сообщает The Sun.

По данным издания, 29-летний босниец будет основной трансферной целью «молотобойцев» предстоящей зимой. Инициатором его приобретения является главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич.

В этом сезона английской премьер-лиги ворота его команды защищали испанец Адриан и ирландец Даррен Рэндольф, которые на двоих в 13 турах пропустили 24 мяча.

Бегович же в нынешнем сезоне на поле еще не выходил.