Костенюк отстает от лидеров

В турнире «Гран-при», который проходит в Ханты-Мансийске, прошли матчи 9-го тура, сообщается на сайте соревнования.

После 8-го тура в Ханты-Мансийске было четырехвластие: турнирную таблицу возглавляли Цзюй Вэньцзюнь, Александра Костенюк, Сарасадат Хадемальшарьех и Нино Бациашвили. В поединке лидеров между Цзюй Вэнцзюнь и Сарасадат Хадемальшарьех успех отпраздновала китайская шахматистка. Нино Бациашвили играла черными против Натальи Жуковой, владевшей инициативой на протяжении большей части партии. Наталья вела игру на обоих флангах, а Нино упорно защищалась и постепенно сумела создать контригру, заставив белых сдаться.

Харика Дронавалли не сумела уравнять белыми против Александры Костенюк, четко трактовавшей русскую партию после дебютной неточности соперницы. Положение белых выглядело критическим, однако продвижение чёрной пешки с f7 до f3 оказалось, видимо, не лучшей идеей – после партии Александра критиковала это свое решение, позволившее белым восстановить координацию фигур. В получившемся эндшпиле на стороне белых был даже некоторый перевес, но аккуратной защитой чёрные удержали ничью.

Положение лидеров общего зачета не изменилось: лидирует по-прежнему Цзюй Вэньцзюнь – 398.3 очка, второй идет Хампи Конеру – 335.3, далее следует Александра Костенюк – 305. Однако отрыв китайской шахматистки от преследовательниц продолжает расти.

Результаты 9-го тура:

Погонина – Джавахишвили 1/2-1/2, Жукова – Бациашвили 0-1, Цзюй Вэньцзюнь – Хадемальшарьех 1-0, Гиря – Скрипченко 1-0, Хотенашвили – Гунина 1-0, Харика – Костенюк 1/2-1/2.

Положение после 9-го тура:

1-2. Цзюй Вэньцзюнь, Нино Бациашвили – 6, 3. Александра Костенюк – 5.5, 4-5. Сарасадат Хадемальшарьех, Ольга Гиря – 5, 6-8. Наталья Жукова, Валентина Гунина, Харика Дронавалли – 4.5, 9. Бела Хотенашвили – 4, 10-11. Наталья Погонина, Лела Джавахишвили – 3.5, 12. Эльмира Скрипченко – 2.

Пары 10-го тура:

Джавахишвили – Костенюк, Гунина – Харика, Скрипченко – Хотенашвили, Хадемальшарьех – Гиря, Бациашвили – Цзюй Вэньцзюнь, Погонина – Жукова.