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Мурат Гассиев: Поединок с Лебедевым будет бескомпромиссным

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Денисом Лебедевым, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA.

«Если выделить главные факторы, которые помогут мне выиграть бой, то это, во-первых, огромное желание победить, во-вторых, мои усердные тренировки. На стороне Дениса Лебедева огромный опыт, он провел много тяжелых поединков. Кроме того, он владеет поясами и не захочет с ними расставаться, так что бой будет бескомпромиссным. О своей тактике я рассказывать не буду, вы увидите ее во время поединка 3 декабря», – отметил боксер.

На данный момент в активе 23-летнего Мурата Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.

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