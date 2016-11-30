Мурат Гассиев: Поединок с Лебедевым будет бескомпромиссным

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Денисом Лебедевым, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA.



«Если выделить главные факторы, которые помогут мне выиграть бой, то это, во-первых, огромное желание победить, во-вторых, мои усердные тренировки. На стороне Дениса Лебедева огромный опыт, он провел много тяжелых поединков. Кроме того, он владеет поясами и не захочет с ними расставаться, так что бой будет бескомпромиссным. О своей тактике я рассказывать не буду, вы увидите ее во время поединка 3 декабря», – отметил боксер.



На данный момент в активе 23-летнего Мурата Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.