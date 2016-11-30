Полузащитник «Кубани Хубулов перенес операцию

Полузащитник «Кубани« Арсен Хубулов успешно перенес операцию в Краснодаре, сообщается на официальном сайте клуба.

Хирург, оперировавший игрока, извлек металлическую пластину, скреплявшую правую ключичную кость. Пластина была установлена в 2014 году после того как, автомобиль, в котором находился футболист, попал в ДТП во Владикавказе.

«Операция носила плановый характер и прошла без осложнений. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, он уже выписан из клиники и должен в нормальном режиме подойти к зимним сборам команды», - сказал руководитель медицинской службы «Кубани» Александр Линский.