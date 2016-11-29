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Кошечкин впервые после травмы сыграл в матче «Йокерит» – «Металлург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Хельсинки, где местный «Йокерит» победил магнитогорский «Металлург» (3:2), состоялось возвращение голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина.

Игрок из-за повреждения пропустил четыре матча подряд – со «Спартаком», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Витязем».

Ворота в этих поединках защищал 19-летний кандидат в молодежную сборную России Илья Самсонов, признанный КХЛ лучшим новичком 13-й игровой недели. В Хельсинки юниор провел в воротах 58 минут 33 секунды. Кошечкин вышел на последней минуте третьего периода и провел на льду 16 секунд.

Напомним, недавно «Магнитка» вернула из «Куньлуня» вратаря Артема Загидулина.

Ближайший матч «Металлург» проведет в пятницу в Риге.

Матч

Йокерит - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы:

Мозякин (Зарипов, Ли), 6:22 (0:1 - бол.). Йоэнсуу (Регин, Йормакка), 43:29 (1:1). Берестенников (Тимкин), 44:35 (1:2). Йенсен (Хухтала), 47:22 (2:2). Йенсен (Хухтала, Салминен), 50:57 (3:2).

Место и дата

29 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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