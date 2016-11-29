Кошечкин впервые после травмы сыграл в матче «Йокерит» – «Металлург»
Сегодня в Хельсинки, где местный «Йокерит» победил магнитогорский «Металлург» (3:2), состоялось возвращение голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина.
Игрок из-за повреждения пропустил четыре матча подряд – со «Спартаком», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Витязем».
Ворота в этих поединках защищал 19-летний кандидат в молодежную сборную России Илья Самсонов, признанный КХЛ лучшим новичком 13-й игровой недели. В Хельсинки юниор провел в воротах 58 минут 33 секунды. Кошечкин вышел на последней минуте третьего периода и провел на льду 16 секунд.
Напомним, недавно «Магнитка» вернула из «Куньлуня» вратаря Артема Загидулина.
Ближайший матч «Металлург» проведет в пятницу в Риге.
Матч
Йокерит - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 6:22 (0:1 - бол.). Йоэнсуу (Регин, Йормакка), 43:29 (1:1). Берестенников (Тимкин), 44:35 (1:2). Йенсен (Хухтала), 47:22 (2:2). Йенсен (Хухтала, Салминен), 50:57 (3:2).
Место и дата
29 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция