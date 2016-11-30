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Букмекеры назвали Карлсена фаворитом тай-брейка с Карякиным

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победитель матча за шахматную корону определится в ночь с 30 ноября на 1 декабря по итогам нескольких партий в быстрые шахматы: тай-брейка, блица и «армагедона», если потребуется.

Букмекерские конторы считают фаворитом в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам действующего обладателя этого титула норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. На его итоговую победу над российским претендентом Сергеем Карякиным можно поставить с коэффициентом 1,6. То есть на ставке в 1000 рублей игрок можете заработать 600 рублей чистыми. Шансы россиянина оцениваются коэффициентом 2,15.

Тай-брейк состоит из четырех партий. Каждому из игроков будет отведено по 25 минут контрольного времени плюс бонусные 10 секунд за каждый ход. Победителем станет первый шахматист, набравший 2,5 очка. Сергей Карякин начнет белыми. В первой партии он является фаворитом с коэффициентом 3,8. На победе Карлсена в первой партии можно заработать в 4,1 раза больше суммы первоначальной ставки. Ничья является самым вероятным исходом первой партии тай-брейка и оценивается букмекерами коэффициентом 1,7.

По мнению букмекеров тай-брейк скорее всего победителя не выявит. На ничью по итогам четырех партий можно поставить с коэффициентом 1,9. Шансы Карлсена на победу в тай-брейке оцениваются коэффициентом 2,9, Карякина – 4,2.

Если четыре партии не определят победителя, гроссмейстеры сыграют еще две партии с контролем времени 5 минут. При необходимости регламентом предусмотрены пять таких блиц-матчей по две партии в каждом. Если и они не определят чемпиона мира, настанет время «армагедона»: партия, в которой белые получат 5 минут, а черные – 4 минуты с добавлением по три секунды за ход поле 61-го хода. Победитель в этой партии станет чемпионом мира. Ничья принесет шахматную корону гроссмейстер, играющему черными фигурами.

 

Карлсен – Карякин: кто кого? Мнения экспертов

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