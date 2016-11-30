«Зенит» сделал «Анжи» предложение по Беленову
«Зенит» сделал «Анжи» предложение о трансфере вратаря Александра Беленова, сообщает «Спортфакт».
По данным издания, переговоры между клубами начались, но пока стороны далеки от компромисса.
Ранее СМИ сообщили, что 30-летний голкипер вошел в расширенный список кандидатов на укрепление вратарской позиции петербургского клуба, составленный селекционной службой сине-бело-голубых совместно с главным тренером Мирчей Луческу. Среди кандидатов на укрепление вратарской позиции сине-бело-голубых также называются Антон Митрюшкин из «Сьона» и Сослан Джанаев из «Ростова».
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