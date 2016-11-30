Бухаров – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Уралом»
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова», которые сегодня встретятся в Екатеринбурге в 16-м туре чемпионата России.
«Урал»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко.
Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Саид, Бухаров.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Думбия, Ярошенко, Скопинцев, Христис.
Встреча начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Павленко, Коробов, Динга, Лунгу, Павлюченко
Ростов: Медведев, Гуйе, Терентьев, Кудряшов, Гранат, Григорьев, Препелицэ, Байрамян, Киреев, Эззатоллахи, Бухаров
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция