Фредди Роуч: Все понимают, кто фаворит в поединке Лебедев - Гассиев

Тренер Дениса Лебедева Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим подопечным и Муратом Гассиевым.

- Я думаю, этот бой будет немного сложнее, чем наш последний бой с Рамиресом, в прошлый раз соперник был не особо силен. У Гассиева сильнее удар, к тому же он достаточно мощный. Но давайте не будем никого обманывать, все понимают, кто фаворит в этом бою. Денис находится в отличной форме и будет драться против молодого парня, который претендует на титул. Всегда появляются какие-то молодые спортсмены, которые претендуют на что-то. Денис в отличной форме перед этим боем, и я уверен, что он оставит пояса себе, передает слова Роуча «Р-Спорт».

Напомним, что чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Лебедев проведет обязательную защиту поясов против Гассиева 3 декабря в Москве. На данный момент в активе 23-летнего Мурата Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.