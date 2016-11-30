Боатенг возобновил тренировки с «Баварией»
Защитник «Баварии» Жером Боатенг, из-за мышечной проблемы замененный в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:3), вернулся к тренировкам.
«Боатенг сегодня вместе с товарищами по команде принял участие в интенсивном занятии, в ходе которого отрабатывались различные игровые упражнения. Хаби Алонсо в это время работал в тренировочном центре. Хави Мартинес вернулся к тренировкам в общей группе», - сообщает официальный сайт мюнхенцев.
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