Кирсан Илюмжинов: Шансы Карлсена и Карякина на тай-брейке - 50 на 50

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не видит фаворита в решающих партиях матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

- В начале матча большинство экспертов предрекали победу Магнусу Карлсену, но в поединке из 12 партий он не смог одолеть Сергея Карякина. Хотя предыдущий матч за звание чемпиона мира с (индийцем) Виши Анандом он закончил досрочно. И сейчас чуть-чуть лучше возможности у Сергея, но в силу того, что у Магнуса больший опыт чемпионских матчей, я оцениваю шансы соперников на победу как пятьдесят на пятьдесят.

Все покажет сегодняшний день - думаю, что в быстрых партиях чемпион может не определиться, все может перейти на блиц, и я не исключаю «армагеддона», - рассказал Илюмжинов.

Тай-брейк начнется сегодня в 22.00 мск в Нью-Йорском «Фултон-маркете».



Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.



Если же вновь ничья, тогда настанет время «армагеддона». Это будет решающая партия. В ней у белых контроль – 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3-х секунд каждому игроку, начиная с 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.