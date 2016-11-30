Борис Гельфанд: У «армагеддона» мало общего с шахматами. Надеюсь, до него дело не дойдет

Бывший президент на мировую шахматную корону Борис Гельфанд надеется, что борьба между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным не дойдет до «армагеддона».

- «Армагеддон»? У этого вида мало общего с шахматами. Я надеюсь, что до «армагеддона» тай-брейк не докатится. Для шахмат в целом будет плохо, если судьба короны будет зависеть от исхода суперблица, ведь тогда зрители с большой долей вероятности увидят трясущиеся руки бьющих по часам шахматистов. Просто представьте, что это за зрелище, - заявил Гельфанд.

В 2012 году Борис Гельфанд уступил в дополнительных «быстрых» партиях матча на первенство мира Вишванатану Ананду.



Тай-брейк начнется сегодня в 22.00 мск в Нью-Йорском «Фултон-маркете».



Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.



Если же вновь ничья, тогда настанет время «армагеддона». Это будет решающая партия. В ней у белых контроль – 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3-х секунд каждому игроку, начиная с 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.