Сергей Силкин: Работал в «Динамо» без выходных, но это никому не нужно

Сергей Силкин, работавший в последнее время в московском «Динамо» директором по подготовке резерва, подтвердил информацию, что он покинул клуб.

- Да, это так. Я приходил в «Динамо» к одним людям, но пришли другие руководители. Передо мной стояли определенные задачи, и мы их выполняли. Это не только работа с академией и второй командой. В частности, мы собрали буквально за месяц с бывшим спортивным директором Романом Орещуком основную команду, которая борется за возвращение в премьер-лигу. Работы-то было полно, работал без выходных, но никому это оказалось не нужно, - сказал Сергей Силкин корреспонденту «Советского спорта».

- Как в итоге расстались с клубом?

- По обоюдному согласию.

- Не было речи, чтобы остаться в структуре клуба?

- О чем вы говорите, если даже Виктора Григорьевича Царева, который занимался работой с ветеранами, не оставили.