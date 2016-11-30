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Димитрис Итудис: Статистика «Бамберга» не имеет значения

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Бамбергом» в регулярном чемпионате Евролиги.

- Мы готовимся к жесткой игре, которая обычно бывает Бамберге, - цитирует слова Итудиса официальный сайт турнира. – Это уважаемая команда, так что не нас не должна вводить в заблуждение ее статистика. На самом деле, «Бамберг» дал бой во всех своих матчах на турнире. В его составе много знакомых для нас лиц, так как мы часто играли против них в прошлом сезоне. И прекрасно знаем, чего ждать от соперника. Определенно, хозяева будут получать дополнительную энергию от болельщиков. Мы должны хорошо отработать с первой минуты матча, чтобы соответствовать их агрессивности и атлетизму. Необходимо будет сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Напомним, что ЦСКА лидирует в таблице Евролиги с 8 победами в 9 матчах. «Бамберг» занимает предпоследнее, 15-е место (2 победы, 7 поражений). Матч между командами состоится 1 декабря в Германии.

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