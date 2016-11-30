Силкин вновь покинул «Динамо»

Директор по подготовке резерва московского «Динамо» Сергей Силкин покинул команду, сообщает Fcdin.

По данным портала, с декабря функции руководителя молодежного направления будет исполнять директор по международным связям и развитию клуба Алексей Смертин, предложивший свое видение стратегии работы с молодежью.

Отмечается, что взгляды Силкина на будущее разошлись с точкой зрения руководства клуба.

Напомним, Силкин возглавлял «Динамо» с апреля 2011 по август 2012 года.