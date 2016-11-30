ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Людмилы Юрловой
Федерация хоккея России опубликовала обращение к родным и близким погибшей Людмилы Юрловой.
«Федерация хоккея России и все российское хоккейное сообщество скорбит по поводу гибели призера чемпионата мира по хоккею 2001 года Людмилы Юрловой. ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы, а также всем, кто ее знал.
Людмила Юрлова начала спортивную карьеру в хоккее с мячом, где успела завоевать титул чемпионки России и победительницы Кубка мира. В 1993 году Юрлова перешла в хоккей с шайбой и стала играть за сборную России. В этом виде спорта она стала серебряным призером чемпионата Европы-1996 и бронзовым медалистом ЧМ-2001», - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.
Как сообщают правоохранительн
Как погибла хоккеистка Людмила Юрлова