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ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Людмилы Юрловой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Федерация хоккея России опубликовала обращение к родным и близким погибшей Людмилы Юрловой.

«Федерация хоккея России и все российское хоккейное сообщество скорбит по поводу гибели призера чемпионата мира по хоккею 2001 года Людмилы Юрловой. ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы, а также всем, кто ее знал. 

Людмила Юрлова начала спортивную карьеру в хоккее с мячом, где успела завоевать титул чемпионки России и победительницы Кубка мира. В 1993 году Юрлова перешла в хоккей с шайбой и стала играть за сборную России. В этом виде спорта она стала серебряным призером чемпионата Европы-1996 и бронзовым медалистом ЧМ-2001», - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Как сообщают правоохранительные органы, вся семья хоккеистки погибла от угарного газа. Ночью в их квартире предположительно произошло возгорание стиральной машины. Пожар возник в ванной комнате. И, видимо, никого даже не разбудил. Огонь погас сам собой. Но квартиру заполнил угарный газ, который и убил всех спящих людей. Саму 44-летнюю Людмилу Юрлову, ее мужа и маленького сына.

Как погибла хоккеистка Людмила Юрлова

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