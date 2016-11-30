Сергей Смагин: Карякин белыми сыграет е4, это его родной дебют

Вице-президент федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин, – о матче на первенство мира по шахматам в преддверии тай-брейка.

- Сергей начинает рапид белыми. В классике громких новинок не было. Но в быстрых шахматах новинки очень важны, у соперника не хватит времени, чтобы опровергнуть домашнюю заготовку за доской.

- Я уточню: не просто громких, вообще никаких новинок не было. Почти не сомневаюсь, что белыми Сергей будет играть е4, это его родной дебют с детства. Здесь он знает все ходы и выходы, когда и где свернуть с проторенных вариантов. И думаю, на е4 у него наверняка что-то припасено. И это не обязательно должна быть суперновинка. Даже получить небольшой перевес в рапиде - уже большое достижение. Задача Сергея – затащить Карлсена в такие позиции, где тому в условиях дефицита времени придется решать проблемы.

Сегодня в 22.00 (мск) в матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным начнется тай-брейк, который определит нового обладателя шахматной короны. Напомним, после 12 классических партий счет равный – 6:6.