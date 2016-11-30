Сергей Шипов: Карякин силен в быстрых шахматах и может оказаться крепче Магнуса

Гроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянину Сергею Карякину вполне по силам обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за мировую шахматную корону.

- Для Карякина сегодня самый главный день в жизни. Можно сказать, что 27 лет прожито не зря. У Карлсена сегодня день рождения, хочется, чтобы Карякин поздравил Магнуса как- нибудь по-особенному, но не шахматной короной



Тай-брейк станет настоящей вишенкой на торте. То, что матч перешел в эту стадию, - хорошо для Карякина. Он силен в быстрых шахматах, в блице и может оказаться крепче Магнуса. Но с другой стороны, Карлсен - действующий чемпион мира, поэтому большинство экспертов на тай-брейке отдает предпочтение ему.

Но я считаю, что шансы - 50 на 50. Не согласен с теми, кто называет тай- брейк рулеткой. Это соревнование в стойкости, умении. Это показатель класса шахматиста, - рассказал Шипов в интервью ТАСС.

Напомним, тай-брейк начнется сегодня в 22.00 мск в Нью-Йорском «Фултон-маркете».