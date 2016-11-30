Александр Бубнов: «Рубин» уверенно победит «Арсенал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Арсеналом».

«Прогноз: 3:0. Поставлю на уверенную победу «Рубина», очень неплохо и результативно выступающего дома. Состав казанцев постепенно обретает взаимопонимание, тогда как «Арсенал» испытывает большие игровые трудности», - сказал Бубнов.

Встреча в Казани начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч Рубин - Арсенал Судья: Владимир Москалёв (Россия) Место и дата 30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция















