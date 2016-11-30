Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 0Ростов
Футбол  Зенит- : -Уфа
Баскетбол  Химки- : -Альба Берлин
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кожевников: Как-то я выпил шампанского перед игрой

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал разрыв контрактов Михаила Анисина и Андрея Первышина с новокузнецким «Металлургом»

- Режим нарушали, нарушают и, наверное, будут нарушать. Но надо знать, когда это делать. Я в молодости примерным поведением не отличался. Как-то за два часа до матча в Лужниках купили с двумя партнерами шампанского и прямо в машине две бутылки «раздавили». У меня притупилась реакция, правда, два гола забил. В перерыве наш тренер Борис Павлович Кулагин учуял запах алкоголя и все узнал. Товарищей оштрафовал, а на меня лишь укоризненно посмотрел. Матч-то был последним в чемпионате, ничего не решал. После него команду отпускали по домам. Поэтому нам разрешили приехать на своих автомобилях.

Я тогда был молодой, не всегда соображал, что делаю. Теперь же хоккеисты получают нормальные деньги и при этом позволяют себе нарушать режим. Тем более, когда им под 30 или за 30, - сказал Кожевников.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессииЗащитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.ЦСКА на Дальнем Востоке будет жить по московскому времениМосковские армейцы улетели в турне по Дальнему востоку, где не собираются изменять привычному временному графику.Неколенко не сыграет в Братиславе из-за проблемы с визойЗащитник «Сибири» Илья Неколенко после матча в Загребе с «Медвешчаком» улетел домой из-за неурядиц с визой и не поможет команде в Братиславе в сегодняшней встрече со «Слованом».Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о непростой турнирной ситуации, в которой оказались бело-голубые.Коскинен, Хохлачев и еще 25 игроков СКА отправились на выездную сериюСКА отправился в выездную серию на Дальний Восток, сообщает официальный сайт команды.Ткачев примет участие в матче с «Северсталью»Один из лучших снайперов «Адмирала» Владимир Ткачев завтра выйдет на матч с «Северсталью».Андриевский вернулся на лавку «Адмирала»Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский будет завтра руководить своей командой в матче с «Северсталью».«Кузня» до сих пор не рассчиталась с КХЛ за права на АнисинаПресс-служба КХЛ сообщила, что новокузнецкий «Металлург» до сих пор не рассчитался с лигой за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался накануне.«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детейПеред выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.Вячеслав Быков: СКА создали под интересы сборной России, позже мы проанализируем результат этой концепцииБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о КХЛАндрей Потайчук: Немножко не дотерпелиТренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал поражение команды от «Спартака» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Якушкин: Хорошие три очка в непростой игреИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Якушин прокомментировал победу красно-белых над «Нефтехимиком» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. «Локомотив» примет «Югру», «Витязь» - «Автомобилист» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Гирт Анкипанс: Очень неприятное и болезненное поражение «Ак Барсу»Тренер «Торпедо» Гирт Анкипанс прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Ребята хорошо подготовились и добились своего результатаГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу свое команды над «Торпедо» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Смогли забить два гола, которых хватило для победыГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. «Нефтехимик» уступил «Спартаку», «Йокерит» обыграл «Металлург» (Мг) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Магнитка» на выезде уступила «Йокериту»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.Борис Майоров: Ну уберет «Динамо» Орешкина, придет ему на смену Скорлупкин. А что толку?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Сергея Орешкина.«Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Трактора».

Андрей Первышин
Андрей Первышинвсе новости
Михаил Анисин
Михаил Анисинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение