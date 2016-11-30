Александр Кожевников: Как-то я выпил шампанского перед игрой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал разрыв контрактов Михаила Анисина и Андрея Первышина с новокузнецким «Металлургом»

- Режим нарушали, нарушают и, наверное, будут нарушать. Но надо знать, когда это делать. Я в молодости примерным поведением не отличался. Как-то за два часа до матча в Лужниках купили с двумя партнерами шампанского и прямо в машине две бутылки «раздавили». У меня притупилась реакция, правда, два гола забил. В перерыве наш тренер Борис Павлович Кулагин учуял запах алкоголя и все узнал. Товарищей оштрафовал, а на меня лишь укоризненно посмотрел. Матч-то был последним в чемпионате, ничего не решал. После него команду отпускали по домам. Поэтому нам разрешили приехать на своих автомобилях.

Я тогда был молодой, не всегда соображал, что делаю. Теперь же хоккеисты получают нормальные деньги и при этом позволяют себе нарушать режим. Тем более, когда им под 30 или за 30, - сказал Кожевников.