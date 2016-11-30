В Аргентине застрелен 24-летний волейболист Андрес Кастро

Аргентинский волейболист клуба «Монтерос Волей» Андрес Кастро был убит вооруженным грабителем.



Двое преступников пытались ограбить 24-летнего волейболиста и его девушку, которые шли по улице. Кастро ввязался в драку с грабителем, после чего тот выстрелил ему в грудь с близкого расстояния и скрылся с места происшествия на мотоцикле.



Девушка вызвала скорую помощь, но, не дождавшись ее, отправилась в больницу вместе с волейболистом, сев в проезжавший мимо автомобиль. Кастро скончался по дороге в госпиталь, сообщает портал Worldofvolley.com.