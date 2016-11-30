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В Аргентине застрелен 24-летний волейболист Андрес Кастро

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Аргентинский волейболист клуба «Монтерос Волей» Андрес Кастро был убит вооруженным грабителем.

Двое преступников пытались ограбить 24-летнего волейболиста и его девушку, которые шли по улице. Кастро ввязался в драку с грабителем, после чего тот выстрелил ему в грудь с близкого расстояния и скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Девушка вызвала скорую помощь, но, не дождавшись ее, отправилась в больницу вместе с волейболистом, сев в проезжавший мимо автомобиль. Кастро скончался по дороге в госпиталь, сообщает портал Worldofvolley.com.

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