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«Амкар» сделал свободным вход на матч с «Оренбургом»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Вход на матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» будет свободным, сообщается на официальном сайте пермяков.

«В связи с переносом времени матча 17-го тура «Амкар» - «Оренбург» вход на стадион будет свободным», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что РФПЛ перенесла начало матча, который пройдет 5 декабря, с 19:00 на 16:00 по местному времени.

После 15-ти туров «Амкар» занимает седьмое место, «Оренбург» - на 12-й строчке.

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