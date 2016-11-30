«Амкар» сделал свободным вход на матч с «Оренбургом»
Вход на матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» будет свободным, сообщается на официальном сайте пермяков.
«В связи с переносом времени матча 17-го тура «Амкар» - «Оренбург» вход на стадион будет свободным», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что РФПЛ перенесла начало матча, который пройдет 5 декабря, с 19:00 на 16:00 по местному времени.
После 15-ти туров «Амкар» занимает седьмое место, «Оренбург» - на 12-й строчке.
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