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Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Канту»

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Бывший наставник подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Канту». 

Президент «Канту» Дмитрий Герасименко принял решение отстранить литовского специалиста от исполнения обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.

Готовить команду к ближайшему матчу национального первенства с «Варезе», запланированного на субботу, 3 декабря, будет Кирилл Большаков, занимавший пост ассистента главного тренера.

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Римас Куртинайтис тренировал «Химки» с 2011 по 2016 год.



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