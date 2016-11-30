Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Канту»

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Куртинайтис может возглавить «Канту» Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис может возглавить итальянский «Канту», сообщает Sportando.

Сергей Базаревич: Информацию про «Трабзонспор» пока не комментирую Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отказался комментировать информацию о том, что он в ближайшее время возглавит турецкий «Трабзонспор».

Алексей Швед: В неудачном выступлении «Химок» виноваты все, а не один Куртинайтис Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, как подмосковный клуб пережил отставку главного тренера Римаса Куртинайтиса.

Алексей Швед: Отец пожертвовал своей карьерой ради моего будущего Накануне плей-офф Единой Лиги ВТБ лидер подмосковных «Химок» Алексей Швед дал интервью Sovsport.ru.

«Смена Куртинайтиса на Ивановича – не самый сильный ход «Химок» Заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью Sovsport.ru оценил решение «Химок» отправить в отставку Римаса Куртинайтиса.

«Последним звонком стало поражение от УНИКСа». Почему «Химки» уволили тренера? Гендиректор «Химок» Павел Астахов объяснил Sovsport.ru причины отставки Римаса Куртинайтиса.

Спасибо, Римас. И до свидания Во вторник был отправлен в отставку главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис.

Сергей Елевич: Отставка Куртинайтиса в «Химках» назревала, команда была неуправляемой Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает закономерной отставку главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса.

«Химки» подтвердили отставку Куртинайтиса и назначение Ивановича 58-летний черногорский специалист Душко Иванович назначен главным тренером подмосковных «Химок».

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Римас Куртинайтис: «Химкам» не хватило энергии на все сорок минут Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что в матче с «Лабораль Кутча» его подопечным не хватило энергии.

Римас Куртинайтис: С «Барсой» сыграли на «отлично», а с «Локо» - на «троечку» Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Локомотива-Кубани» в матче Единой лиги ВТБ посетовал на отсутствие у подопечных характера.

Римас Куртинайтис: В матче с «Барселоной» мы показали одну из лучших защит в сезоне Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в рамках 9-го тура «Топ-16» Евролиги (75:61).

Римас Куртинайтис: «Нижний Новгород» – команда опасная Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис накануне домашнего матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» признался, что ждет от подопечных хорошей игры.

Римас Куртинайтис: Не рассчитывали, что матч с «Зенитом» пойдет легко Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (103:72).