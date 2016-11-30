Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Канту»
Бывший наставник подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Канту».
Президент «Канту» Дмитрий Герасименко принял решение отстранить литовского специалиста от исполнения обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.
Готовить команду к ближайшему матчу национального первенства с «Варезе», запланированного на субботу, 3 декабря, будет Кирилл Большаков, занимавший пост ассистента главного тренера.
Олимпийский чемпион Сеула-1988 Римас Куртинайтис тренировал «Химки» с 2011 по 2016 год.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически