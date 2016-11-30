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Александр Гришин: Я все прошел в ЦСКА. Наверное, войду в книгу рекордов Гиннесса

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, есть ли у меня цель стать наставником первой армейской команды.

Ранее СМИ сообщили, что 7 декабря после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионом между «Тоттенхэмом» и ЦСКА Леонид Слуцкий объявит о своем уходе из команде.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - цитирует Гришина «Чемпионат». - А я с шести лет в ЦСКА - прошел все: ДЮСШ, дубль, основной состав, тренер ДЮСШ, тренер дубля, а если буду работать в первой команде — история закольцуется. В таком случае я, наверное, войду в книгу рекордов Гиннесса, пройдя все стадии в одном клубе как игрок и тренер. Чтобы сказать, готов или нет, надо попробовать. Не только футболисту важно оказаться в нужное время в нужном месте - любому человеку.

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