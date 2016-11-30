Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

- Дело было в Вашингтоне. Аргентина приехала то ли на предсезонный турнир, то ли на товарищеский матч, но команда была в нашем городе. Мне позвонили из клуба и сказали, что есть возможность познакомиться с Месси. Конечно, такой шанс я упустить не мог. Мы встретились, обменялись майками, он подарил мне футбольный мяч.

Я вообще фанат двух клубов – «Барселоны» и московского «Динамо». Поэтому каждый игрок «Барселоны» становится моим кумиром. Но Месси, независимо от того где он будет играть, всегда им будет для меня. Впрочем, надеюсь, что из «Барселоны» он никуда не уйдет, - рассказал Овечкин в интервью официальному сайту ФИФА.

Лионель Месси - четырехкратный обладатель «Золотого мяча» ФИФА.

Александр Овечкин шесть раз становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ.

