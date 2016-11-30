Александр Бубнов: Если «Зенит» не обыграет «Уфу», ситуация станет катастрофической
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».
«Прогноз: 2:0. «Зенит» приперт к стенке. Если не удастся обыграть «Уфу», ситуация станет катастрофической. В чемпионской гонке она уже, мягко говоря, непростая, а с тылов еще и «Краснодар» подпирает. «Уфа» умеет противостоять сильным соперникам, но у нее потери, плюс «Зенит» до предела мотивирован и точно сможет забить», - сказал Бубнов.
Встреча в Петербурге начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Мак, Жирков, Витсель, Маурисио, Жулиано, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Живоглядов, Сухов, Безденежных, Ванек, Стоцкий, Засеев, Сысуев, Кротов
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция