Александр Бубнов: Если «Зенит» не обыграет «Уфу», ситуация станет катастрофической

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».

«Прогноз: 2:0. «Зенит» приперт к стенке. Если не удастся обыграть «Уфу», ситуация станет катастрофической. В чемпионской гонке она уже, мягко говоря, непростая, а с тылов еще и «Краснодар» подпирает. «Уфа» умеет противостоять сильным соперникам, но у нее потери, плюс «Зенит» до предела мотивирован и точно сможет забить», - сказал Бубнов.

Встреча в Петербурге начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.