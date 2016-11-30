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Александр Овечкин: Люблю играть в футбол на позиции вратаря, но Акинфееву я не конкурент

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, на каком уровне и на какой позиции он играет в футбол.

- Я мог бы играть в футбол, но вряд ли добился бы больших результатов. Иногда мне предлагают принять участие в благотворительных матчах или получается поиграть с друзьями. Но это любительские истории. Мне нравится выйти на поле, попинать мяч. Футбол – это, кстати, неотъемлемая часть разминки хоккеистов. Но так, чтобы заниматься им профессионально, это вряд ли. 

Люблю играть на позиции вратаря, но Игорю (Акинфееву - прим. ред.), конечно, никакой не конкурент. У каждого своя профессия и свое любимое дело. Когда я играю в футбол, больше всего люблю быть вратарем. Почему? Футбол – это травмоопасный вид спорта, поэтому лучше всего стоять на воротах. Безопаснее.

Я знаком с многими ребятами из сборной, со всеми у меня нормальные отношения. Как-то раз встретил в Санкт-Петербурге Артема Дзюбу, пообщались, - рассказал Овечкин в интервью официальному сайту ФИФА.

Александр Овечкин шесть раз становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ. Хоккеист также заявил о том, что с удовольствием посетит матчи чемпионата мира по футболу-2018. 



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