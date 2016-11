Чемпионат мира «Формулы-1» 2017 года пройдет без Гран-при Германии

Опубликован календарь нового сезона «Формулы-1».

По данным BBC, чемпионат будет состоять из двадцати гонок. Сезон стартует 26 марта в австралийском Мельбурне, а завершится 26 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что в 2017 году пилоты не приедут в Германию. Гонка автодроме в Хоффенхайме не состоится из-за финансовых трудностей.

Кроме того, под вопросом находится проведение гонки в Бразилии, которая запланирована на 12 ноября.



There's no home race for world champions Mercedes in 2017 as the German GP is dropped from the @F1 calendar.https://t.co/K1zKT23agg pic.twitter.com/wcNqpo9NvM