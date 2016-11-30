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Чемпионат мира «Формулы-1» 2017 года пройдет без Гран-при Германии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Опубликован календарь нового сезона «Формулы-1».

По данным BBC, чемпионат будет состоять из двадцати гонок.  Сезон стартует 26 марта в австралийском Мельбурне, а завершится 26 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что в 2017 году пилоты не приедут в Германию. Гонка автодроме в Хоффенхайме не состоится из-за финансовых трудностей.

Кроме того, под вопросом находится проведение гонки в Бразилии, которая запланирована на 12 ноября. 

Напомним, что по итогам прошедшего сезона чемпионом мира впервые стал немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг, опередивший своего напарника британца Льюиса Хэмилтона.

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