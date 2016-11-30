Руководители команд «Формулы-1» назвали Хэмилтона гонщиком года

читайте также

Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукцион Немецкий пилот «Мерседес», действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографом

Хэмилтон досрочно покинул тесты в Абу-Даби Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не отработал полную сессию на тестах новых покрышек Pirelli, которые прошли в столице ОАЭ в среду.

Виталий Петров: Хэмилтон заслужил титул чуточку больше ервый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал результаты чемпионата мира-2017, по итогам которого титул достался гонщику «Мерседеса» Нико Росберга.

Нико Росберг: В паре последних гонок я был ненастоящим Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг подвел итоги минувшего сезона. Напомним, что он завоевал чемпионский титул.

Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1» Настало время оценить – насколько успешно нынешний сезон сложился для остальных участников.

«Мерседес» может отстранить Хэмилтона за невыполнение указаний команды в Абу-Даби Пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона могут ждать санкции за его поведение на трассе во время Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщают британские СМИ.

Кристиан Хорнер: Хэмилтон провел тактическую гонку, он не нарушал правила и не действовал грязно Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби. Он считает, что победитель гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон действовал корректно.

«Сбылась моя мечта». Чемпионское интервью Нико Росберга Первое интервью Нико Росберга в качестве чемпиона мира 2016 года.

Кеке Росберг: Последние три года Нико находился под огромным давлением Чемпион «Формулы-1» 1982 года, отец Нико Росберга Кеке поделился впечатлениями от победы сына в нынешнем сезоне «королевских гонок».

Фелипе Масса: Его отец был чемпионом, а теперь и Нико стал чемпионом Пилот «Уильямс» Фелипе Масса поздравил с чемпионством гонщика «Мерседеса» Нико Росберга.

Льюис Хэмилтон: Я вряд ли могу требовать от себя большего Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки заключительного этапа сезона, в которой британец стал первым.

И все-таки Нико! Росберг стал чемпионом «Формулы-1» Второго места на финише последнего этапа с лихвой хватило Нико Росбергу, чтобы впервые выиграть чемпионский титул.

Нико Росберг: Как же я рад, что все закончилось Пилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился эмоциями после своей первой в карьере победе в личном зачете чемпионата мира.

Квят занял 14-е место в личном зачете Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял итоговое 14-е место в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне.

Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Росберг финишировал вторым и стал чемпионом мира Пилот «Мерседеса» Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом мира. 31-летний немец финишировал вторым на заключительном этапе Гран-при Абу-Даби, но это позволило ему остаться на первом месте в зачете пилотов.

Нико Росберг: Я недоволен итогами квалификации и постараюсь выиграть гонку Пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой немец стал вторым.

Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что завоевал свой 61-й поул Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после завоевания поула в квалификации заключительного этапа сезона.

Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-При Абу-Даби. Квят – 17-й Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации заключительного этапа «Формулы-1», который проходит в Абу-Даби.

Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби? Сегодня в столице ОАЭ стартовал последний этап чемпионата мира. Какие главные интриги в конце сезона приготовил нам Гран-при Абу-Даби?