Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит0 : 0Уфа
Баскетбол  Химки44 : 44Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руководители команд «Формулы-1» назвали Хэмилтона гонщиком года

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  AutosportКомментарии

Британский Autorsport провел традиционный опрос руководителей команд «Формулы-1» на тему того, кого они считают лучшим пилотом прошедшего сезона.

В опросе приняли участие Тото Вольфф («Мерседес»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Маурицио Арривабене («Феррари»), Виджай Малья («Форс Индия»), Клэр Уильямс («Уильямс»), Эрик Булье («Макларен»), Франц Тост («Торо Россо»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Фредерик Вассер («Рено»), Мониша Кальтенборн («Заубер») и Дэйв Райан («Мэйнор»).

Каждый из них назвал свою десятку лучших пилотов, за попадание в которую гонщики получали очки по системе, принятой в чемпионате мира (1-е место – 25 очков, 10-е место – 1 очко). В итоге больше всего баллов набрал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – 234. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 183. Лишь на 3-ей позиции оказался действующий чемпион мира Нико Росберг – 176. Замкнул десятку испанец Карлос Сайнс (25), его партнер по «Торо Россо» россиянин Даниил Квят в ТОП-10 не попал.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукционНемецкий пилот «Мерседес», действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографомХэмилтон досрочно покинул тесты в Абу-ДабиПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не отработал полную сессию на тестах новых покрышек Pirelli, которые прошли в столице ОАЭ в среду.Виталий Петров: Хэмилтон заслужил титул чуточку большеервый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал результаты чемпионата мира-2017, по итогам которого титул достался гонщику «Мерседеса» Нико Росберга.Нико Росберг: В паре последних гонок я был ненастоящимПилот команды «Мерседес» Нико Росберг подвел итоги минувшего сезона. Напомним, что он завоевал чемпионский титул.Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1»Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1»Настало время оценить – насколько успешно нынешний сезон сложился для остальных участников.«Мерседес» может отстранить Хэмилтона за невыполнение указаний команды в Абу-ДабиПилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона могут ждать санкции за его поведение на трассе во время Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщают британские СМИ.Кристиан Хорнер: Хэмилтон провел тактическую гонку, он не нарушал правила и не действовал грязноРуководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби. Он считает, что победитель гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон действовал корректно.«Сбылась моя мечта». Чемпионское интервью Нико Росберга«Сбылась моя мечта». Чемпионское интервью Нико РосбергаПервое интервью Нико Росберга в качестве чемпиона мира 2016 года.Кеке Росберг: Последние три года Нико находился под огромным давлениемЧемпион «Формулы-1» 1982 года, отец Нико Росберга Кеке поделился впечатлениями от победы сына в нынешнем сезоне «королевских гонок».Фелипе Масса: Его отец был чемпионом, а теперь и Нико стал чемпиономПилот «Уильямс» Фелипе Масса поздравил с чемпионством гонщика «Мерседеса» Нико Росберга.Льюис Хэмилтон: Я вряд ли могу требовать от себя большегоПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки заключительного этапа сезона, в которой британец стал первым.И все-таки Нико! Росберг стал чемпионом «Формулы-1»И все-таки Нико! Росберг стал чемпионом «Формулы-1»Второго места на финише последнего этапа с лихвой хватило Нико Росбергу, чтобы впервые выиграть чемпионский титул.Нико Росберг: Как же я рад, что все закончилосьПилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился эмоциями после своей первой в карьере победе в личном зачете чемпионата мира.Квят занял 14-е место в личном зачетеПилот «Торо Россо» Даниил Квят занял итоговое 14-е место в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне.Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Росберг финишировал вторым и стал чемпионом мираПилот «Мерседеса» Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом мира. 31-летний немец финишировал вторым на заключительном этапе Гран-при Абу-Даби, но это позволило ему остаться на первом месте в зачете пилотов.Нико Росберг: Я недоволен итогами квалификации и постараюсь выиграть гонкуПилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой немец стал вторым.Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что завоевал свой 61-й поулБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после завоевания поула в квалификации заключительного этапа сезона.Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-При Абу-Даби. Квят – 17-йХэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-При Абу-Даби. Квят – 17-йПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации заключительного этапа «Формулы-1», который проходит в Абу-Даби.Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?Сегодня в столице ОАЭ стартовал последний этап чемпионата мира. Какие главные интриги в конце сезона приготовил нам Гран-при Абу-Даби?Льюис Хэмилтон: В квалификации хочу завоевать поул-позициюПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от квалификации заключительного этапа «Формулы-1».

Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости

Cпецпредложение