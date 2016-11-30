Руководители команд «Формулы-1» назвали Хэмилтона гонщиком года
Британский Autorsport провел традиционный опрос руководителей команд «Формулы-1» на тему того, кого они считают лучшим пилотом прошедшего сезона.
В опросе приняли участие Тото Вольфф («Мерседес»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Маурицио Арривабене («Феррари»), Виджай Малья («Форс Индия»), Клэр Уильямс («Уильямс»), Эрик Булье («Макларен»), Франц Тост («Торо Россо»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Фредерик Вассер («Рено»), Мониша Кальтенборн («Заубер») и Дэйв Райан («Мэйнор»).
Каждый из них назвал свою десятку лучших пилотов, за попадание в которую гонщики получали очки по системе, принятой в чемпионате мира (1-е место – 25 очков, 10-е место – 1 очко). В итоге больше всего баллов набрал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – 234. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 183. Лишь на 3-ей позиции оказался действующий чемпион мира Нико Росберг – 176. Замкнул десятку испанец Карлос Сайнс (25), его партнер по «Торо Россо» россиянин Даниил Квят в ТОП-10 не попал.